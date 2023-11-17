“سباي ليست”.. معالجة تونسية خالصة للقضية الفلسطينية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد طاقم عمل الفيلم التونسي “سباي ليست” (قائمة جواسيس) للمخرج فرج الطرابلسي لمصافحة عشاق الفن السابع في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمختلف القاعات السينمائية التونسية.

وقدم الفيلم الذي تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية بمعالجة وطاقم عمل تونسيين، الأربعاء، بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة عرض مخصص للصحفيين.

وتدور أحداث الفيلم في 75 دقيقة حول عملية قرصنة لقاعدة بيانات جهاز الموساد الإسرائيلي نتج عنها الكشف عن قائمة جواسيس الموساد الإسرائيليين الذين تم إرسالهم إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قصد نشر الفوضى الخلاقة والإطاحة بالأنظمة القائمة.

ويجمع الفيلم نخبة من الممثلين من جنسيات تونسية وفلسطينية وتركية بينهم مراد غرسلي، هيفاء مريزق، قمر بن سلطان، حافظ الجديدي، سنيا داود، وعلي حسين، وهو من إخراج التونسي فرج الطرابلسي.

وحاول المخرج فرج الطرابلسي إلقاء الضوء على أخطبوط الجوسسة للموساد الإسرائيلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتمدا في رواية الأحداث على ما يعتبره جواسيس الموساد في تركيا وكشفهم ثم تفكيكهم والقضاء عليهم.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء التونسية، فإن المخرج يُثير أيضا قضايا أخرى تتعلق بظروف الاعتقال والتحقيق مع السجناء ولاسيما منهم السجينات، وما يُخلّفه الاعتقال من آثار نفسية سيئة على المعتقلين، وهي صورة مصغرة أو نموذج يقدمه المخرج عن معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تفتقد لأبسط مقومات الإنسانية.

وتُظهر المشاهد الأولى من الفيلم الذي سيكون متاحا في قاعات السينما التونسية بداية من الأربعاء المقبل، امرأة على كرسي متحرك يدفعه زوجها، تبدو آثار التعب جلية على ملامحهما وهما يتحدثان عن القضية الفلسطينية وعن النضال من أجل التحرر والانعتاق، ثم تعود أحداث الفيلم إلى الماضي صوتا وصورة عبر تقنية “الفلاش باك” ليعيد المتفرج بناء الأحداث وربطها.