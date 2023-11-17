محمد منير: “يا فلسطيني” رسالة دعم بصوتي لأهالي غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعاد الفنان محمد منير، طرح أغنية “يا فلسطيني” بشكلٍ جديد، مؤخراً، بعدما سبق وطرحها مدحت صالح قبل 21 عاماً تقريباً، في فيلم “بركان الغضب”، وهي من كلمات عصام عبد الله، وألحان كامل الشريف، وتوزيع فتحي سلامة.

وقال منير لصحيفة “الشرق”، إنه دائماً ما ينفعل مع القضايا التي تمس العروبة، لذلك قرر إعادة تقديم “يا فلسطيني”، “أعدت تقديمها عن اقتناعٍ تام، كونها مناسبة لي، وكلمات تُعبر عن الأحداث الموجعة التي تشهدها فلسطين حالياً”، متابعاً “اخترت الأغنية الأنسب، بعدما بحثت عن الذي أريد تقديمه لفلسطين، خاصة وأنني سبق وقدمت العديد من الأغاني الوطنية، ووجدت أن هذه أغنية هي الأنسب من كل الاتجاهات، واخترت تقديم المقطع الأول فقط”.

وأشاد محمد منير، بكلمات الأغنية، والتي تدعم وتحمس الشعب الفلسطيني ألا يترك أرضه، متابعاً “هذا أقل شيء نساند به الأهالي هناك.. هذه رسالة أحببت أن أحييهم من خلالها، فأنا أؤدي رسالتي من خلال فني”.

كما أثنى على جهود المطربين الذي طرحوا عدداً من الأغاني خلال الفترة الأخيرة دعماً للقضية الفلسطينية، قائلاً: “مجهود كبير من الزملاء، وهناك حالة تفاعل ودعم لإخواننا في فلسطين”.

وحول مصير نشاطه الفني وجدول حفلاته خلال الفترة المقبلة، أكد أنه قرر تعليق أعماله إلى حين تحسن الأوضاع هناك، مبرراً ذلك بقوله: “الوقت غير مناسب، والأحداث تفرض نفسها، ولا يوجد مزاج لقبول الأغاني الرومانسية الآن”.

ويُعد محمد منير، من أبرز المطربين الذين قدموا أغانٍ وطنية طوال مشواره الفني، تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين، منها “الناس في بلادي”، و”اتكلمي”، و”قلب الوطن مجروح”، و”طفي النور يا بهية”، و”حدوتة مصرية”، و”ساح يا بداح”، و”ياما مويل الهوا”، و”ع المدينة”.. وغيرها.