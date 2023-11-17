حسن الرداد يتبرّع بإيرادات الأسبوع الأول لفيلم “بلموندو” للشعب الفلسطيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الممثل المصري حسن الرداد، اتفاقه مع الجهة المنتجة لفيلمه الجديد “بلموندو” – الذي انطلق عرضه في دور السينما أمس الاول الأربعاء – على التبرع بإيرادات الأسبوع الأول له لصالح الشعب الفلسطيني.

وكشف عن تفاصيل هذا القرار، خلال منشور عبر “إنستغرام”، ردّ فيه على منتقدي طرح الفيلم في هذه الظروف التي يمرّ فيها الشعب الفلسطيني، حيث قال إنّهم جميعاً يمرّون بحالة نفسية سيئة تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، بخاصة مشاهد قتل الأطفال والنساء، لكن هناك اتفاقات وعقوداً بين الجهة المنتجة والموزعة للفيلم، حيث تمّ تحديد موعد طرحه في السينما قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وأعلن الرداد بعدها أنّ الفيلم تمّ طرحه في السعودية والدول العربية جميعها، حيث نشر البرومو الترويجي الخاص به، الذي كشف عن تجسيده شخصية شاب يدخل في علاقات غرامية متعددة، مستغلاً سفر زوجته بعيداً منه.

يشارك في بطولة الفيلم كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، محمد رضوان، سماء إبراهيم، رحاب الجمل، محمود حافظ، بدرية طلبة، عمرو عبدالجليل، محمد محمود، إنجي وجدان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة إيمي سمير غانم.

ويُذكر أنّ الرداد، يستعد خلال الأيام المقبلة، لبدء أول عروض مسرحيته الجديدة “التلفزيون” التي يتعاون فيها مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، حيث يتمّ عرضها للمرّة الأولى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من “موسم الرياض” المقام حالياً في المملكة العربية السعودية، ويشارك في بطولتها كل من بدرية طلبة، أوس أوس، وسليمان عيد، وتعدّ هذه المرّة هي الأولى التي تجمع بين الرداد وإيمي على خشبة المسرح.