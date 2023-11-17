زوجة ويل سميث تردّ على اتهامه بإقامة علاقة جنسية مع رجل آخر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الممثلة جادا بينكيت سميث رسالةً شديدة اللهجة للرجل الذي ادّعى أنّه رأى في إحدى المرات زوجها ويل سميث وهو يمارس الجنس مع زميله الممثل دوان مارتن الذي شاركه في بطولة مسلسل “Fresh Prince of Bel-Air”.

فبعد إشاعات من انتشار الأخبار، قالت النجمة في حديث مع موقع “تي أم زي”: “سنقاضيه”. ورغم أنّه من غير الواضح ما إذا كانت بينكيت سميث جادة في موضوع استشارة محاميها، أفاد أحد المصادر للموقع أنّ “ويل سميث يدرس بالفعل خياراته القانونية، لذلك قد يكون هناك بعض الحقيقة في ردّ جادا”.

وعادت النجمة وأكّدت على موقفها من خلال تصريحها عبر البرنامج الإذاعي “The Breakfast Club” يوم الأربعاء، حيث قالت: “سنتخذ إجراءات قانونية”، شارحةً: “إنّ إبداء رأيك بشخص ما مختلف عن اختلاق قصص خبيثة وبذيئة”، واصفةً هذه الادّعاءات “بالسخيفة”.

وكان ممثل عن ويل قد ردّ يوم أمس على اتهامات “الأخ بلال”، نافياً كل ما صدر بحقه نفياً قاطعاً، مؤكّداً أنّ كل ما قيل عار من الصحة والقصة بأكملها “ملفقة تماماً والادّعاء كاذب بشكل لا لبس فيه”.

كما كشف مصدر مقرّب من الممثل، أنّ ويل يفكّر جدّياً في اتخاذ إجراءات قانونية بحق بلال بعد تصريحاته.

يُشار إلى أنّ “الأخ بلال” الذي يدّعي أنّه صديق ويل سميث ومساعده السابق، صرّح في إحدى المقابلات أنّه عثر في إحدى المرات على النجم في وضع حميمي مع الممثل دوان مارتن في موقع تصوير مسلسل “The Fresh Prince of Bel-Air” وغاص في تفاصيل تلك الحادثة.