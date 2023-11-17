أجبرها على تعاطي المخدرات واغتصبها أمام الكاميرا.. ضحية مغني الراب شون ديدي تفضحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتُهم مغني الراب شون ديدي كومز بالاغتصاب والاعتداء الجسدي المتكرر من قبل صديقته السابقة مغنية آر أند بي كاسي.

والتقى قطب الموسيقى، واسمه الحقيقي شون كومز، بكاسي في عام 2005، وانفصل الثنائي بعد 13 عامًا.

ويُزعم أنه سيطر عليها وأساء معاملتها لأكثر من عقد من الزمن، بالإضافة إلى إعطائها المخدرات وضربها وإجبارها على ممارسة الجنس مع العديد من البغايا الذكور أمام الكاميرا، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وكما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، تزعم الدعوى القضائية أنه قبل نهاية علاقتهما في عام 2018، اقتحم كومز طريقه إلى منزلها واغتصبها. وقد نفى بدوره، بشدة كل “الادعاءات المسيئة والشنيعة”.

وتعرض كومز، الذي يحمل اسم P. Diddy أو Puffy أو Diddy، إلى دعوى قضائية في محكمة مانهاتن الفيدرالية من قبل صديقته السابقة كاسي، المولودة باسم Casandra Ventura، والتي وقعت سابقًا على علامة Bad Boy Records الخاصة به.

وأصدرت مغنية Me & U بيانًا في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن قالت فيه إنها مستعدة أخيرًا للتحدث بعد سنوات من الصمت.