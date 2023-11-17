بعد فوزها بجائزة غرامي اللاتينية.. شاكيرا تحصل على التهاني من طفليها بهذه الطريقة!

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن حازت النجمة العالمية شاكيرا على جائزة أغنية العام في حفل توزيع جوائز "غرامي"، يوم أمس، حصلت شاكيرا على التهاني من طفليها.



وخرجت شاكيرا من المسرح مباشرة باتجاه طفليها "ميلان" الذي يبلغ من العمر 9 أعوام، و"ساشا" الذي يبلغ من العمر 7 أعوام، وذلك بعد استلام جائزتها في الحفل الذي أقيم في مدينة إشبيلية بإسبانيا.

وأبدى الطفلان إعجابهما بوالدتهما وجائزتها المستحقة، وقاما بتهنئتها بقبلة على خدها.

وألقت شاكيرا، عند استلامها الجائزة، كلمة مؤثرة، وجهتها لجمهورها الإسباني، وعبرت عن شكرها لهم، قائلة: "لقد كنتم معي في السراء والضراء وفي اللحظات الصعبة من حياتي".

يذكر أن شاكيرا كانت قد انفصلت عن والد طفليها لاعب كرة القدم "جيرارد بيكيه"، في حزيران/يونيو من عام 2022، وذلك بعد علاقة طويلة استمرت لـ 12 عامًا.

