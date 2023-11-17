صفاء سلطان تتحدث عن والدها الراحل برسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الأردنية صفاء سلطان لمتابعيها، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة والدها الراحل خلال فترة مرضه.

واستذكرت صفاء والدها الراحل بكلمات مؤثرة عبرت من خلالها عن حبها الكبير واشتياقها له.

وكتبت سلطان تعليقاً على مقطع الفيديو قائلة: "بيقولوا لي إني شبهك". كما طلبت من الله الرحمة والمغفرة لوالدها وقالت: "اشتقتلك بابا الف رحمه ونور على روحك الطيبه انا فعلاً شبهك بكل تفاصيلك وماكنت بعرف لحتى رحت لعند ارحم الراحمين اللهم ارحمه وارحم جميع امواتنا ياالله".

لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً بين متابعي صفاء، الذين تمنوا لوالدها الرحمة والمغفرة ولها ولعائلتها الصبر والسلوان.

وعلى الصعيد الفني، تشارك صفاء ببطولة المسلسل الاجتماعي المعاصر "الصديقات"، وهو من إخراج محمد زهير، ويتصدى لبطولته إلى جانب صفاء كلٌّ من: صباح الجزائري، نظلي الرواس، رنا شميس، ترف التقي، إمارات رزق، فايز قزق، فاتح سلمان وآخرين.

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