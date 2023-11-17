ميرنا وليد - بيروت - تداول جمهور الفنان السعودي محمد عبده على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو له وهو يتحدث عن الفنان العالمي مايكل جاكسون، قال فيه، "بعمري ما سمعت صوته.
.يرقص بطريقة جميلة لكن بعمره ما غنى انا ما سمعتو"، وقام بتقليده بطريقه طريفة.
على صعيد آخر كان قد قدم محمد عبده مؤخرا برفقة الفنانة السورية أصالة حفلاً ضمن ثاني حفلات موسم الرياض "الأونلاين" ، وذلك تحت شعار "انطرب عن بعد سلطن في مكانك"، وهي من إخراج كميل طانيوس، فتصدرا الترند في السعودية وعدد من الدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده يقلّد مايكل جاكسون بطريقة طريفة ويعلّق: "بعمرو ما غنى"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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