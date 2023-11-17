الجمهور يشيد بإنسانية كندة علوش.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أشاد الجمهور بإنسانية الممثلة السورية كندة علوش العالية، والتي لم تتوقف من اليوم الأول للحرب على قطاع غـ زة، من الدعوة لوقف الحرب والسلام.
وكتبت كندة علوش عبر حسابها الخاص: "اللهم لاتحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لاتُرَد وافتح لنا بابا في الجنّةِ لايُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم أكثروا من الصلاة والدعاء لأهلنا وأطفالنا في غـ زة وفلسـ طين".
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