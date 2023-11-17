أزهري وزعيم شعب وسائق ..تفاصيل قصص نجوم "المنبر"

ياسر رشاد - القاهرة - على قدمًا وساق يعمل فريق فيلم" المنبر" ليتم طرحه في موسم رأس العام الميلادي الجديد 2024،عبر أحد المنصات الشهيرة، ومن هنا تستعرض بوابة البوفد الإلكترونية، تفاصيل أدور نجوم فيلم "المنبر" الذي يسرد تفاصيل دور الأزهر الشريف خلال الاحتلال على مر العصور.

أحمد حاتم" زاهري باحث"

انتهي النجم أحمد حاتم من 70% من مشاهده في فيلمه الجديد المنبر

ويجسد النجم أحمد حاتم خلال أحداث الفيلم شخصية أزهري باحث، إذ ويظهر حاتم لأول مرة بجلابية وقفطان،إذ تدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي إسلامي.

أحمد حاتم

كمال أبو رية زعيم الشعب "عمر مكرم"

يشارك النجم الكبير كمال أبو رية في فيلم "المنبر" بشخصية زعيم الشعب الشيخ الراحل عمر مكرم.

النجم الكبير كمال أبو رية

أحمد فهيم "سائق زوج أيتن عامر "

كما يشارك النجم الكبير أحمد فهيم في فيلم "المنبر"إذ يجسد خلال الأحدث شخصية سائق ومتزوج من النجمة آيتن عامر.

أحمد فهيم

ميدوعادل "دكتور إزهري"

يسجد النجم ميدوعادل ضمن أحداث فليمه الجديد "المنبر" شخصية "دكتور أزهري " يرصد دورالأزهر الشريف.

ميدوعادل

آيتن عامر"ربة منزل

تجسد النجمة آيتن عامر خلال أحداث فيلم "المنبر" شخصية ربة منزل.

أبطال "المنبر"

ويشارك في بطولة فيلم "المنبر" مع النجم أحمد حاتم ،النجمة أيتن عامر،كمال أبو راية،وأحمد فهيم، سامح الصريطي،ميدو عادل وغيرهم من النجوم ،الفيلم من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج أحمد عبد العال.

فيلم "المنبر" يسلط الضور على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم وثائقي لا يهدف للربح، سيتم عرضه عبر إحدى المنصات والقنوات التليفزيونية خلال الفترة المقبلة.

نبذة عن الأزهر الشريف

الأزهر الشريف هو هيئة علمية إسلامية، والمؤسسة الدينية الأكبر في مصر، يقع مقرها الرئيسي بمبنى مشيخة الأزهر بوسط العاصمة المصرية القاهرة، يعود تاريخ إنشاء الجامع الأزهر إلى سنة 972 على يد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، كجامع لنشر الدعوة الإسماعيلية.

يُعتبر ثالث أقدم جامعة في العالم بعد جامعتي الزيتونة والقرويين.

مؤسسة الأزهر بشكلها الحالي أُعيد تنظيمها طبقًا لقانون رقم 10 لسنة 1911 والمعدل بقانوني رقم 32 و33 لسنة 1923، ثم قانون رقم 103 لسنة 1961 والذي نص على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته، وله شخصيته المعنوية المستقلة، يرأسه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وهو حالياً أحمد الطيب، ويتكون من عدة هيئات أساسية.