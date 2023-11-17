شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تفوز بجائزة "جرامى" وتعلق: جمهوري لم يتوقف لحظة عن منحي الحب والدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت المطربتان شاكيرا وكارول جي على ثلاث جوائز لكل منهما في النسخة الرابعة والعشرين من حفل جرامي اللاتيني السنوي، والتي تحتفل بالإنجاز في صناعة الموسيقى اللاتينية.

وقالت كارول جي بعد فوزها بألبوم العام: "يبدو لي أنه أمر لا يصدق أنها غيرت حياة كثيرين آخرين".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الحفل خارج الولايات المتحدة، في إشبيلية، بإسبانيا.

وفازت شاكيرا بأغنية العام وأغنية البوب لهذا العام لـ Shakira: Bzrp Music Sessions، المجلد 53، مع تعاونها في TQG مع فوز Karol G بجائزة أفضل أداء حضري/اندماجي.

وكرست نجمة البوب الكولومبية جوائزها لأطفالها قائلة "لقد وعدتهم بأنني سأكون سعيدة"، كما تحدثت عن "اللحظات الصعبة"، ربما في إشارة إلى انفصالها عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه وقضايا تتعلق بشؤونها الضريبية في إسبانيا، متابعة: "أريد أيضًا مشاركة هذا مع جمهوري الإسباني، الذي كان معي خلال الأوقات الجيدة والسيئة، وفي تلك اللحظات الصعبة التي مررت بها هنا في هذا البلد، فجمهوري لم يتوقف في أي لحظة عن منحي الحب والدعم".