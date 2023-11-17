حفل جوائز الغرامي اللاتيني يتصدر الأحداث الفنية. إليكم النتائج بأسماء النجوم والفئات

كسر حفل توزيع جوائز الغرامي اللاتيني ٢٠٢٣ “Latin Grammys” المتلفز الذي أقيم يوم أمس الخميس في إسبانيا رتابة الأحداث الفنيّة عبر العالم، مختصرًا عامًا من الإصدارات الموسيقية اللاتينية التي وصفها النقاد الفنيون بالممتازة.

وقد حطّم المنتج وكاتب الأغاني المكسيكي -الأميركي ادغارد باريرا الرقم القياسي في عدد الترشيحات الذي وصل الى ال ١٣، من خلال تعاونه مع كاميلو وغروبو فرونتيرا. أما كاميلو وشاكيرا وكارول جي وكاتب الأغاني كيتن فقد حلّوا في المرتبة الثانية بعد باريرا، بسبع ترشيحات لكلّ منهم.

ومن بين الفائزين في سباق الغرامي برزت أسماء كلّ من ناتاليا لافوركاد، كيفيدو، باريرا، بيزاراب وغروبو نيش.

وفيما يلي قائمة بأسماء الفائزين بالجوائز:

-أسطوانة العام ” De Todas Las Flores ” ، ناتاليا لافوركاد.

⁃ ألبوم العام ” Manãna Será Bonito ” ، كارول جي.

-أغنية العام “ Shakira : Bzrp Music Sessions, Vol. 53”، فاز بها سانتياغو ألفارادو، بيزاراب، كيفن ماوريسيو، كروز وشاكيرا.

⁃ أفضل مغنية جديدة، خواكينا.

⁃ أفضل ألبوم بوب صوتي ” Tu Historia ، جولياتا فينيغاز.

⁃ أفضل ألبوم صوتي شعبي تقليدي” Décimo Album “، ديسيمو كوارتو، اندريز سيبيدا.

-أفضل أغنية بوب” Shakira: Bzrp Music Sessions,Vol 53”، شاكيرا، سانتياغو ألفارادو، بيزاراب، كروز كورينو.