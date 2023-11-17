ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة والمخرجة الكوتية فاطمة الصفي الجمهور بنشرها مقطع فيديو لها على صفحتها الخاصة يظهر احتفالها بعيد ميلادها الـ 42، لكن اللافت هو احتفالها وهي في السرير.
وتلقّت فاطمة الكثير من الرسائل المهنئة لها، فيما البعض انتقد طريقة احتفالها على السرير.
الجدير ذكره ان أول عمل كان لـ فاطمة الصفي في التلفزيون مع الممثلة الكويتية حياة الفهد، في مسلسل "الخراز" من خلال دور ثانوي، إلا أن البداية الحقيقية والتي حققت فيها النجاح، كانت في مسلسل "فضة قلبها أبيض" مع الممثلة الكويتية سعاد عبد الله، وبعدها كرّت سبحة النجاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر فاطمة الصفي تحتفل بعيدها في السرير..وهذا عمرها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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