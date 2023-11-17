طفل يسأل الأمير ويليام عن كمية أمواله والأخير يرد

ميرنا وليد - بيروت - أحرج طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، الأمير ويليام، بعد أن سأله عن كمية الأموال الموجودة في حسابه المصرفي، وذلك خلال زيارته لأحد المراكز الخاصة في منشستر.



وبشكل سريع أجاب الأمير ضاحكاً: "أنا لا أعرف كم أملك"، بحسب ما ذكر موقع دايلي ميل البريطاني.

وقالت إحدى الصحف البريطانية أنه بعدما ورث الأمير ويليام ممتلكات والده في مقاطعة كورنوول، يُعتقد أن ثروته أصبحت تبلغ حوالي مليار جنيه إسترليني.

يذكر أن الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون كانا قد شاركا المتابعين صوراً للملك تشارلز تزامناً مع ذكرى ميلاده.

وأرفق الأمير والأميرة ويلز تعليقاً على المنشور: "نتمنى للملك يوم ميلاد سعيداً".