مايا أبو الحسن تطل بالمايوه .. وتظهر مثالية قوامها في مسابقة ملكة جمال الكون

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان، والمنافسة على لقب ملكة جمال الكون مايا أبو الحسن فيديو من مشاركتها في المسابقة في سلفادور.

وأطلت مايا بالمايوه في المسابقة باللون الفوشيا، أظهرت فيه مثالية قوامها، كما أطلت بفستان باللون البيج والذهبي، بقصة مميزة عند الصدر، وبشق طويل عند أحد الساقين.

وكتبت مايا تعليقاً على الفيديو:"على الرغم من الاضطرابات في بلدي الحبيب لبنان، إلا أنني أقف بفخر على الساحة العالمية ممثلةً لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون. أحمل صمود شعبي وتصميمه، وأظهر للعالم أنه وسط الشدائد، نحن اللبنانيون ننهض ونتألق ونلهم!"

وتأهلت مايا ابو الحسن، لنهائيات ملكة جمال الكون التي تُقام في السلفادور، بعد اختيارها ضمن اللائحة الفضية التي تتضمن 10 متسابقات، تليها اللائحة الذهبية التي تضم 3 متسابقات والتي سيتم الإعلان عنها في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

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