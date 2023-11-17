جولة في يخت كريستيانو رونالدو .. فخامة غير محدودة !

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو ثروة كبيرة تخوله بالطبع أن يمتلك يختاً فاخراً، عدا عن الطائرات والسيارات الفاخرة وغيرها.

اسم اليخت Azimut Grande، يبلغ طوله 26.78 م وعرضه 6.59 م وفيه 5 كبائن و 6 غرف نوم وغرفة معيشة كبيرة مع مطبخ حديث.

وفي اليخت نظام التوجيه المعزز الإلكتروني Optimus المصنوع من Seastar Solutions، وهو أمر يساهم في تحسين زيادة السرعة وتقليل استهلاك الوقود بسبب التحكم بالرياح.

اليخت مصنوع من ألياف الكربون لتقليل الوزن وزيادة مساحة السطح.

ونورد لكم أدناه بعض الصور من اليخت الفاخر:

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