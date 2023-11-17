جان دارك أبو زيد تنضم لأعضاء لجنة مهرجان الزمن الجميل

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الإعلامية جان دارك أبو زيد الى لجنة مهرجان الزمن الجميل التي يرأسها دكتور هراتش ساغبازاريان، وذلك بعد أقل من شهرين على إنضمام الإعلامية مي متى إلى اعضاء اللجنة.
وهكذا يكون قد اختتم دكتور هراتش عامه بإنجازين من المقرر ان تثمر نتائجهما حتماً في الموسم السابع للمهرجان.
الجدير ذكره انه كان قد أقيم مؤخرا مهرجان الزمن الجميل وكُرّم فيه عدد كبير من النجوم كـ دريد لحام، أحمد بدير، الليدي مادونا، ميمي جمال، سحر فوزي، شهيرة، عفاف راضي، وعرض على شاشة إل بي سي.
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