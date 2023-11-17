"العودة".. تعرف على قصة وأبطال المسلسل

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق أولى حلقات مسلسل العودة، للفنان شريف سلامة، نهاية شهر نوفمبر الجاري، ومن المقرر ان يذاع عبر شبكة قنوات DMC.

يشار إلى ان مسلسل "العودة"، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، بسنت شوقى، صفاء الطوخى، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والي، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار صعيدي، ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

آخر أعمال الفنان شريف سلامة

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف سلامة، مسلسل ورق التوت، الذي يعرض حاليًا عبر آحد القنوات الفضائية.

تدور أحداث المسلسل في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة ولمدة تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، مع معالجة بعض القضايا الحساسة منها الختان والعنف المنزلي وتحدید النسل والجھل والاضطراب النفسي والتنمر والتحرش الجنسي والمشاكل الطبقیة.

مسلسل ورق التوت، بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى،جمال عبد الناصر، نور النبوي، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الأسدي وتقى حسام. المسلسل من تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.