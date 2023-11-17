آخرهن هنا الزاهد.. حكاية زيجات أحمد فهمي الثلاثة بعد انفصاله عنهن

محمد اسماعيل - القاهرة - حالة من التفاعل الجماهيري على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أثارتها قصة انفصال الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي رغم حالة الحب التي كانت بينهما، إذ تعد "هنا" الزوجة الثالثة لأحمد فهمي بعد انفصاله عن زوجتيه السابقتين شهد رمزي ومنة حسين فهمي.

وتصدر إسم الفنانة هنا الزاهد تريند منصة "إكس" منذ إعلانها الطلاق مساء الأربعاء الماضي 15 نوفمبر وحتى اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر الجاري.

ونستعرض لكم حكاية زيجات أحمد فهمي الثلاثة بعد انفصاله عنهن في التقرير التالي:

شهد رمزي

تعد شهد رمزي ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزي وشقيقة الفنان شريف رمزي، الزيجة الأولى للفنان أحمد فهمي وتزوجا عام 2015، ولم يسفر زواجهما عن أبناء، وانفصلا عن بعضهما بشكل مفاجئ بنفس العام.

تزوج المخرج كريم السبكي من شهد رمزي بعد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، إلا أنها انفصلت أيضا عن "كريم".

منة حسين فهمي

تعد منة حسين فهمي، الزوجة الثانية للفنان أحمد فهمي وتزوجا عام 2015، وعقد قرانهما في فيلا والدها الفنان حسين فهمي وبحضور والدتها الفنانة ميرفت أمين، واستمر زواجهما لمدة 3 سنوات دون أن يسفر عن وجود أبناء، لينفصلا في هدوء تام عام 2018.

تزوج الفنان أحمد فهمي من منة حسين فهمي بعد انفصالها عن الفنان شريف رمزي شقيق المنتجة شهد رمزي، إلا أنهما انفصلا عن بعضهما أيضا.

هنا الزاهد

تزوج الفنان أحمد فهمي من الفنانة هنا الزاهد - الزيجة الثالثة عام 2019 ، واستمر الزواج بينهما لمدة 4 سنوات لم تسفر عن وجود أبناء بينهما، ليتم الانفصال بكل هدوء.

حيث أعلنت هنا الزاهد، انفصالها رسميا عن أحمد فهمي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وكان الفنان أحمد فهمي الزيجة الأولى للفنانة هنا الزاهد، ولم يسبق لها الزواج من قبل.

رأي أحمد فهمي في زيجاته السابقة

كشف الفنان أحمد فهمي، في لقاء تليفزيوني سابق ببرنامج "حبر سري"، أن جميع زوجاته السابقات محترمات ومن عائلات محترمة، كما أنهن تزوجن من أشخاص محترمين رافضا الحديث عن أسباب فشل العلاقة بينهم، وأنه وليس من الرجولة أن يتحدث عنهن بأي شكل ولا أن يتطرق لتفاصيل حياتهن الشخصية.

وعبر "فهمي" عن استيائه من تكرار تداول الشائعات حول أسباب انفصاله في زيجاته السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن تلك الأمور شخصية ولا يحق لأي شخص أن يعرف مثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن البعض يحاول تخمين الأسباب بتداول أشياء غير حقيقة عبر السوشيال ميديا خاصة أن الصورة الكاملة ليست واضحة للجمهور.