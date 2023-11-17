محمد عبدالعزيز يتعاون مع إسعاد يونس في "تيتا زوزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد النجمة إسعاد يونس لتقديم عمل تليفزيوني جديد تلعب بطولته، يحمل اسم "تيتا زوزو"، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني في ٢٠٢٤.

المسلسل من تأليف محمد عبدالعزيز، إخراج شيرين عادل، بطولة إسعاد يونس، ومن المقرر الإعلان الفترة المُقبلة عن باقي فريق العمل.

جدير بالذكر أن إسعاد يونس عادت بعد غياب عن المشاركة في أي أعمال فنية الفترة الماضية، وشاركت في بطولة فيلم ٢٠٠ جنيه للمخرج محمد أمين، كما شاركت في الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢٣ بمسلسل كامل العدد والذي حقق نجاحا كبيرا رغم عرضه فقط على منصة، وشارك في بطولته دينا الشربيني وشريف سلامة، كما ظهرت كضيفة شرف في فيلم "من أجل زيكو" بطولة كريم عبدالعزيز ومنة شلبي.

يُذكر أن من أشهر أعمال الكاتب محمد عبدالعزيز، إعداد برنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس حاليا على قناة dmc، ومشاركته في كتابة مسلسل نوايا بريئة ومسلسل البيوت أسرار.