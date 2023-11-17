ناهد السباعي: "بحب أوي علاقة ماما وعبلة كامل وشغلهم مع بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بمرور 22 عاما على مسلسل "حديث الصباح والمساء" الذي أنتجته والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

ونشرت ناهد، صورة نادرة لوالدتها مع الفنانة عبلة كامل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "احتفالًا بمرور ٢٢ سنة على حديث الصباح و المساء، إنتاج المبدعة العظيمة القمر ناهد فريد شوقي".

وأضافت: "بحب أوي علاقة ماما وأستاذة عبلة كامل، وبحب أوي شغلهم مع بعض في (حديث الصباح و المساء) و فيلم (هستريا) و (لن أعيش في جلباب أبي).. ناهد فريد شوقي أهم وأعظم منتجة في تاريخ مصر".

يذكر أن، آخر أعمال ناهد السباعي فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان، ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد.

وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.