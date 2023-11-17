المخرج أحمد حسن يواصل تصوير "العودة" وينشر صورا من الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل المخرج أحمد حسن تصوير مشاهد مسلسله الجديد "العودة" الذي من المقرر طرحه قريبا للعرض على إحدى القنوات الفضائية.

ونشر حسن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل "العودة"، معلقا "بسم الله توكلنا على الله.. يا رب يجعله خير لكل صناع العمل"، ونشر صورا من كواليس المسلسل تجمعه مع فريق المسلسل.

وضم الملصق جميع أبطاله، يتوسطهم الفنان شريف سلامة. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، وتم تصوير أغلب مشاهده في مدينة الأقصر، ويتناول العمل عدة قضايا مهمة، من بينها قضية الذهب، خلال 30 حلقة.

مسلسل "العودة" من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، أحمد والي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.