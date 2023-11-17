دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها الراحلين

محمد اسماعيل - القاهرة - طالبت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها وجمهورها، الدعاء لوالديها الراحلين الفنان الكبير سمير غانم والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا، صورة لوالديها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم في يوم الجمعة إرحمهم وأسعدهم وأكرمهم بكرمك وعطائك ورحمتك وأجعلهم مطمئنین الحال منعمين بجنتك.. الحمد لله رب العالمين، أسألكم الدعاء والفاتحة سمير غانم، دلال عبدالعزيز".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا في 20 مايو عام 2021، فيما رحلت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس عام 2021.

يذكر أن، دنيا سمير غانم كانت آخر أعمالها الفنية مسلسل "جت سليمة" الذي عرض بالنصف الثاني من شهر رمضان الماضي 2023.

المسلسل شارك في بطولته محمد سلام، غادة طلعت، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.