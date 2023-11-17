مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن اختيار "شماريخ" لعرضه ضمن برنامج روائع عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن عرض فيلم شماريخ في الدورة الثالثة التي من المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

يأتي عرض الفيلم ضمن برنامج "روائع عربية" وذلك يوم 1 ديسمبر بحضور أبطال العمل وشركة الإنتاج، ومن المرجح أن يبدأ عرض الفيلم في سينمات الدول العربية بدءًا من 7 ديسمبر، مع عرض خاص آخر للفيلم في دبي يوم 5 ديسمبر، قبل الاستعداد لعرضه في دور العرض المصرية يوم 14 ديسمبر.

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، عن الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.