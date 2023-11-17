شيري عادل في كواليس تصوير مسلسل "الوصفة السحرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة شيري عادل، عن صورة لها من كواليس تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "الوصفة السحرية" المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني 2024.

ونشرت شيري، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الوصفة السحرية مع المخرج المتميز جدا خيري سالم".

مسلسل "الوصفة السحرية" يتكون من 45 حلقة، ويعرض خارج السباق الرمضاني 2024.

يخوض بطولة "الوصفة السحرية" كل من شيري عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، سلوى عثمان، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج خيري سالم.