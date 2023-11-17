العربية تؤكد تضامنها مع الزميلة ليال الاختيار ودعمها

في ضوء ما تعرضت له مؤخراً مذيعة قناة “العربية” ليال الاختيار من حراك قضائي ضدها، يهمّ “شبكة العربية الإخبارية” أن تؤكّد وقوفها إلى جانب الزميلة ليال الاختيار ودعمها وتضامنها معها، إلى جانب وقوفها مع الزملاء الصحفيين في تأدية مهامهم.

كما تشدد “العربية” على أن ما تتعرض له الزميلة ليال الاختيار اليوم هو بمثابة استهداف للصحافة وقيمها، وكذلك للنهج الإعلامي المهني، والتغطيات الإخبارية المحترفة والمتوازنة، ومحاولة لترويع الزملاء الصحفيين للحيلولة دون تقديمهم حوارات مهنية وتغطيات متوازنة.

وتجدد “شبكة العربية الإخبارية” التزامها بتقديم تغطيات إخبارية شاملة ومحترفة تستقصي الأخبار من جميع الأطراف والمصادر، وفق أعلى درجات المصداقية والموضوعية.