إليكم موعد طرح الموسم الثاني من مسلسل "وبينا معاد ".. بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح

ميرنا وليد - بيروت - يستعد في الوقت الحالي، أبطال مسلسل "وبينا ميعاد" لتصوير الموسم الثاني منه، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في موسمه الاول عام 2023.



وقال الممثل المصري محمد مهران، إنه يشارك في الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد” المقرر طرحه في رمضان 2024.

وكان أكد هاني كمال مؤلف ومخرج مسلسل “ وبينا ميعاد ” ، انه يحرص على تمثيل كافة الأجيال والطبقات الاجتماعية من خلال أعماله الدرامية .

مسلسل “وبينا ميعاد”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، في أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.