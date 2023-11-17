رقم لا يصدق ..اليكم صافي ثروة الراحل ماثيو بيري فمن سيرثه بعد رحيله ؟

ميرنا وليد - بيروت - لا يزال رحيل النجم العالم وبطل مسلسل "friends" ماثيو بيري يسبب صدمة كبيرة لمحبيه وعائلته، وأصدقائه الذين لا يزالوا وجهون له كلمات مؤثرة بعد أيام من توديعهم لجثمانه.



وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن حجم ثروة ماثيو بيري عند رحيله، وهوية من سيرثونه خاصة أنه لم يكن متزوجا.

ماثيو بيري، الذي رحل بشكل مفاجيء يوم 28 تشرين الأول الماضي، عن عمر يناهز 54 عاما، يمتلك ثروة تقدر بحوالي 120 مليون دولار، وهي صافي دخله عن مسيرته الناجحة في هوليوود.

ويحصل ماثيو بيري على حوالي 20 مليون دولار سنويا من أرباح نجاحات مسلسل Friends المستمرة من التسعينات وحتى اليوم، وستذهب معظمها إلى عائلته.

يذكر ان ماثيو لم ينجب ابناء، لذلك فإن والديه الذين مازالا على قيد الحياة، سيرثان معظم ثروته بالمناصفة رغم انفصالهما عن بعضهما منذ كان طفلا صغيرا، ومن بعدهما أخوته، حسب رغبة الأبوين.