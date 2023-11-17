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ميرنا وليد - بيروت - أطلت في مسابقة ملكة جمال الكون ملكة جمال البحرين لجين يعقوب، التي تمثل بلدها في السابقة التي تقاك في سلفادور.
وفي مرحلة إطلالة المتسابقات بالمايوه رفضت لجين ارتداء المايوه وأطلت بالفستان بينما جميع المتباريات الباقيات بملابس السباحة.
وأظهرت الصور المتداولة لجين بين المتباريات بفستان طويل باللون البنفسجي.
يذكر أن لجين لم تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون التي تُقام في السلفادور، حيث لم يتم اختيارها ضمن اللائحة الفضية التي تتضمن 10 متسابقات بينهن ملكة جمال لبنان مايا أبو الحسن.
وسيتم اختيار اللائحة الذهبية التي تضم 3 متسابقات وسيتم الإعلان عنها في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال البحرين تكسر القاعدة وترفض ارتداء المايوه في مسابقة ملكة جمال الكون .. وهكذا أطلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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