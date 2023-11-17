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ميرنا وليد - بيروت - استعاد الفنان غدي في ذكرى مرور سنة على وفاة والدته صورة جمعتهما نشرها بالأبيض والأسود بيا فيها وهما يبتسمان وقد احتضنته وذلك في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقها برسالة وجهها لروحها في تعليق مرفق كتب فيه :"شو اشتقتلها لهلغمرة يا ماما ،اليوم بصيروا سنة على فراقك يا إمي .
..أصعب سنة بحياتي بس رح ضل قوي متل ما إنتي كنتي ،بحبك و رح ضل حبك لنرجع نلتقي".
وانهالت التعليقات التي واست غدي برحيل والدته في ذكراها السنوية الأولى متمنين لروحها السلام وله الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر غدي يستذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة وبصورة معها بالأبيض والأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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