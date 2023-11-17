غدي يستذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة وبصورة معها بالأبيض والأسود

ميرنا وليد - بيروت - استعاد الفنان غدي في ذكرى مرور سنة على وفاة والدته صورة جمعتهما نشرها بالأبيض والأسود بيا فيها وهما يبتسمان وقد احتضنته وذلك في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقها برسالة وجهها لروحها في تعليق مرفق كتب فيه :"شو اشتقتلها لهلغمرة يا ماما ،اليوم بصيروا سنة على فراقك يا إمي .

..أصعب سنة بحياتي بس رح ضل قوي متل ما إنتي كنتي ،بحبك و رح ضل حبك لنرجع نلتقي".

وانهالت التعليقات التي واست غدي برحيل والدته في ذكراها السنوية الأولى متمنين لروحها السلام وله الصبر والسلوان.



