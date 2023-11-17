ضحكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حديث المتابعين .. ما السبب ؟

ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، حيث يظهر وجهه قريب جداً وضحكته بارزة.

وأشاد المتابعون بإطلالة ولي العهد، وضحكته، ومن بين التعليقات التي وردت :"جعلها دايمة"، "يازين ذا الوجه الله يحفظه ويطول بعمره"، "يسعد هالطله"، "الوسيم ولي العهد السعودي حفظه الله"، "الله يسعد ذا الوجه ويحفظه لنا"، "وجهه السسسعد"، "ياعمرييييي ياكثررر الزييين بس الله يحفظه"، "حي والله هالطله طاب يومك يامبتسم للشعب والشعب مبتسم لك يحفظك ربي وياعسى الكون كله لك".

وقد التقط الصورة رئيس جمهورية غويانا الدكتور محمد عرفان علي بموبايله الخاص.

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