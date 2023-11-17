شريف منير يكشف موعد انطلاق عرض «وبقينا اتنين»

ياسر رشاد - القاهرة - كشف طاقم عمل مسلسل «وبقينا اتنين»، بطولة رانيا يوسف وشريف منير، موعد انطلاق عرضه عبر إحدى الفضائيات المصرية.

أعلن الفنان شريف منير، موعد عرض مسلسل "بقينا اتنين"، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكتب:« مسلسل بقينا اتنين، معادنا يوم 24 نوفمبر على شاشة ON».

تفاصيل مسلسل وبقينا اتنين

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر فيهم.

مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وبقينا اتنين

جدير بالذكر أن مسلسل "وبقينا اتنين" هو ثاني تعاون يجمع الفنان شريف منير والمخرج طارق رفعت بالمنتج كريم أبوذكري، بعد النجاح الذي حققوه بمسلسل "إيجار قديم" الذي عرض خارج سباق رمضان العام الماضي.

آخر أعمال شريف منير

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير، مسلسل إيجار قديم، والذي عرض نهاية العام الماض، ودارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، يعود رمزي لمنزل والده القديم، ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيدرا، صلاح عبد الله، ميمي جمال، رانيا عبد المنصف، هشام إسماعيل، أحمد أبو زيد، رحمة حسن، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، علي سيف، محمد دياب، علاء زينهم، حنان سليمان، باسم موريس عدلي، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.