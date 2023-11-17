أبرز تصريحات أحمد العوضي في برنامج "حبر سري"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان أحمد العوضي، العديد من الأسرار الفنية والشخصية خلال استضافته في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، والذي يعرض على شاشة القاهرة والناس .

وقال أحمد العوضي، أن ياسمين عبدالعزيز تتفوق عليه حال منافستهما في السينما، قائلاً: "لو نزلت بفيلم أمام ياسمين هي اللي هتعمل أكبر ايرادات وأنا ابقى عايزها تعمل الايرادات أعلى مني وأعلى من أي حد وهي تعمل إيرادات كتير دي ياسمين عبد العزيز".

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي: شخصية "الخديوي" الأقرب لقلبي ومش بقلق من المنافسة

وأوضح أحمد العوضي، خلال حواره في برنامج "حبر سري"، أن زوجته النجمة ياسمين تقدم أفلام كوميدي بينما هو حال تقديمه أفلام ستكون أكشن، مضيفا: ياسمين يتشتغل كوميدي وأنا بشتغل أعمال أكشن وهي تعمل إيرادات أدي 40 مرة وهبقى سعيد جدا لها".

وتابع: "شخصية الخديوي هي الأقرب لقلبي وأنا مش بقلق من المنافسة مع حد وأنا بعمل شغلي واجتهد ويا رب كلنا ننجح، واتمنى كل النجوم تعمل افلام ومسلسلات والمهم اطلع من الموسم ناجح وعملت الدور بشكل جيد".

أحمد العوضي

أحمد العوضي: الخيانة الزوجية مرفوضة واللي عايز يتجوز يبلغ زوجته



أكد، أن الخيانة الزوجية مرفوضة وفق رأيه الشخصي ولا يوجد مبرر للخيانة، قائلا: "الخيانة بتحصل لكن مفيش مبرر يخلي راجل يعرف على مراته واحده لأنك لو مش مبسوط طلق والراجل لا يملك إلا هيبته ولو الراجل مش مبسوط يطلق لكن ميخونش".

وأضاف “العوضي”، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، أن أي شخص يريد خوض تجربة الزواج لمرة ثانية يجب أن يبلغ زوجته الأولى لأن من حقها تعرف وتقرر، متابعا: اللي عايز يتجوز يقول لمراته واللي يتجوز في السر مش راجل لأنك خفت وتفقد احترامك أمام الطرفين".

وتابع: لو مش مبسوط في حياتك انفصل واختار حياة جديدة ومفيش مبرر يخلي حد يخون"، مشيرا إلى أن له أصدقاء في الوسط الفني ويذهب لأماكن العزاء الذين يعرفهم فقط، معقبا: "لكن لو مش بيربطني علاقة بحد اروح اعزى ازاي يبقى رايح اتصور وكل زملائي في الوسط".

أحمد العوضي

أحمد العوضي: لا أحب دور الضحية واجتهدت لكي أحقق حلمي

كشف النجم أحمد العوضي، طبيعة الوظائف التي عمل بها قبل شهرته في الوسط الفني، قائلا: "أنا اتخرجت ومثلت علطول وكان معايا عربية وأجرتها ومن الايجار كنت بعيش واشتغلت في نادي فيديو زمان لكن أنا مجعتش عشان مكنش مدعي".

وأضاف أحمد العوضي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، أنه لا يحب دور الضحية وهو اجتهد على نفسه وتعب للوصول لمكانته الفنية، متابعا: "تعبت عشان اوصل اللي عايزة وانا كنت مولود في منطقة شعبية ومحبش اقول كلام سلبي عن حياتي".

واستكمل: أول مشهد تمثيلي عملته وأنا في المرحلة الابتدائية كان مشهد من مسلسل الفرسان لأحمد عبد العزيز وبعمله أمام أسرتي ومن هنا بدأت التمثيل، وبعد المشاركة في مسلسل الميزان حسيت أني ماشي في الطريق الصحيح وبعد نصيبي وقسمتك الموضوع اتأكد لي ثم الاختيار".

أحمد العوضي

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي، مسلسل ضرب نار، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وحقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.