وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم| أحمد العوضي لا يخشى تفوق وحش الكون.. والسر في "ضحكت يعني قلبها مال"

ياسر رشاد - القاهرة - دعني أُخبرك.. من قال أن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة ثم سكت! ظلم الرجال كثيراً، ولكن أيضاً وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم، شاء من شاء وأبى من أبى، قد تختلف الرجال باختلاف الأسباب إلا أن النتيجة واحدة.

الرجل الضعيف يخشى من قوة المرأة

دائماً ما نجد فئةً كثيرة من الرجال يخشون نجاح المرأة في حياتها المهنية، وخاصة الأزواج، لذلك نرى بعض الأشخاص يهابون المرأة القوية الناجحة، ويقررون الابتعاد عنها في مشوار العمر، ألا وهو “الزواج” لذلك يعتبر الرجل المرأة الذكية صاحبة الشخصية القوية بمثابة تهديد قوي له، ولا يريد سوى أن يكون الآمر الناهي.

وراء كل عظيمة زوج داعم

ولكن.. الرجل الحقيقي الذي ينطبق عليه كل ما تحمله كلمة الرجولة من معنى هو من يخبرها بأنها تستطيع، ولم يحاول هز ثقتها بنفسها وكسرها، وعدم المساس أو الاستهزاء بأحلامها الوردية التي أطلقتها وهي بجانبه محتميةً فيه واضعةً كل ثقتها في ذلك الرجل والوقوف بجانبها طوال العمر.

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في الوسط الفني.. العوضي وياسمين خير دليل

تُعد علاقة الفنان أحمد العوضي بزوجته ياسمين عبد العزيز، من أبرز العلاقات في الساحة الفنية التي يرتبط بها الجمهور بشكلٍ كبير، ودائمًا ما تنال صورهم إعجاب فئة كبيرة من المُتابعين.

مشوار مهني وحياة مليئة بالتحديات.. الملاكمة كلمة السر

تخرج العوضي من كلية التجارة جامعة حلوان تخصص تجارة خارجية عام 2006،وذلك قبل أن يحترف التمثيل، كان ملاكمًا في الأساس، وكان يقوم بالتمثيل بمسرح الجامعة، وفي عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل “الدالي 3".

الفنان أحمد العوضي

غياب طويل يعقبه انطلاقه فنية

توقف العوضي فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى خمسة سنوات، ليعود بعدها في عام 2014 بمسلسل "السبع وصايا"، الذي كان نقطة فاصلة في تاريخه الفني وتعرف الجمهور عليه بشكل كبير.

خطوبة غير مكتملة

في عام 2017 أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى “رنا رشيدي”، وسط حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء، لكنهما انفصلا في مايو 2020، ليعلن بعدها زواجه من الممثلة ياسمين عبد العزيز.

أحمد العوضي

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زواج من نوع خاص

تزوج النجمان ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضى، فى عام 2020 ولكنهما لم يقيما حفل زفاف مكتفيان بالإعلان فقط عن زواجهما.

العوضي وياسمين.. قصة حب من آخر نفس

تحدث الفنان أحمد العوضي في وقت سابق، عن حبه للفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث بدأت العلاقة بينهما في كواليس مسلسل “آخر نفس” الذي عُرض عام 2019، حيث قال: “أنا اترشحت لمسلسل لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز، وأنا نفسي أشتغل معاها جدًا، والشركة رشحتني لدور ضابط، وأنا كنت واخد قرار إني مش هعمل الدور ده تاني عشان عملته كتير قبل كده”.

العوضي وياسمين عبدالعزيز

الهوى غلاب والعوضي داب

تراجع أحمد العوضي عن قراره ليفاجئ الجميع قائلاً: “تراجعت عن القرار فورًا، وقلت لهم أنا هعمل دور ضابط عادي، وفي مرة كان عندنا بروفة ملابس، وأول ما شافتني من ضهري، جت ومسكت دراعي جامد، بصيت لها، وماكنتش أعرف أنها موجودة أصلاً، قالت لي كلمة معينة، وأنا رديت عليها بكلمة كمان، فبصيت لي كأنها عاوزة تقولي أنت هتهزر ولا إيه”.

ضحكت يعني قلبها مال

بدأ العاشق الولهان في خطة خطف عصفورته لقفص الحب بخطته التي لم تجلي، حيث قال: “عملت خطة بعدها، إنها تقعد جنبي في الكواليس، ومتقعدش جنب المخرج خالص، وقعدت جنبي، وقلت لها أنا مش معايا نسخة السيناريو، هاتي اللي معاكي أذاكر منها، وبعدها قعدنا نتكلم، وضحكت.. وطالما ضحكت يبقى قلبها مال”.

العوضي وياسمين عبدالعزيز

منافسة العوضي لياسمين تخطف أنظار الجميع

تحدث العوضي بالأمس عن تفوق زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز عليه في الإيرادات قائلاً: "لو نزلت بفيلم أمام ياسمين هي اللي هتعمل أكبر إيرادات وأنا أبقى عايزها تعمل الإيرادات أعلى منى وأعلى من أي حد".

مضيفاً: "ياسمين تعمل كوميدي وأنا أعمل أكشن وهي تعمل إيرادات أدي 40 مرة وأبقى سعيد جداً لها.

أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبدالعزيز

واثق الخطوة يمشي ملكاً

واستكمل العوضي حديثه: "أنا مش بقلق من المنافسة مع حد وأنا بعمل شغلي واجتهد ويا رب كلنا ننجح، وشخصية الخديوي هي الأقرب لقلبي، وأتمنى كل النجوم تعمل أفلام ومسلسلات والمهم أطلع من الموسم ناجح وعملت الدور بشكل جيد.

أحمد العوضي

العوضي.. فنان بدرجة إنسان

قرر العوضي مؤخراً عن انطلاق مسابقات عبر صفحته الشخصية “فيسبوك” وذلك من منطلق دعم الشباب بتقديم جوائز مالية كبيرة لهم، حيث أعلن عبر حسابه الشخصي عن مسابقته الأولى التي تقدر جوائزها 100 ألف جنيه، كما أعلن عن مسابقة جديدة ستكون جائزتها 150 ألف جنيه، لـ10 فائزين بواقع 15 ألف جنيه جائزة كل فائز.

العوضي عبر صفحته الشخصية

دراما رمضان 2024

وفي سياق آخر.. أعلن الفنان أحمد العوضي، عن خوضه موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب" حيث كتب العوضي، عبر حسابه على فيسبوك: “ تم التعاقد على مسلسل ”حق عرب" رمضان ٢٠٢٤، إنتاج سينرجي "تامر مرسي"، ومن تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

الفنان أحمد العوضي

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