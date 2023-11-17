بالفيديو: هيا الشعيبي تكشف تطورات الدعوى القضائية المرفوعة من إلهام الفضالة ضدها

بعد ما يقرب من عام من الخلافات بين الفنانتين الكويتيتين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي، أعلنت الأخيرة حصولها على البراءة من تهمة الإساءة إلى الأولى.

وجاء قرار البراءة من محكمة الاستئناف الكويتية، بعد أن قضت محكمة أول درجة بتغريم الشعيبي 300 دينار كويتي.

وأعربت الشعيبي عن سعادتها بالحكم، مؤكدة أنها كانت مظلومة في القضية.

وقالت الشعيبي في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام: “ربي ظهر الحق، أنا مظلومة واتظلمت وايد الحمد لله أحب اشكر كل جمهوري وكل اللي وقفوا معايا ويدعوا لي”.

وأضافت: “أنا ما كنت أريد الأمور تصل لهذا الحد، وأتمنى أن تسكر كل هذه الأمور ولا قضايا ولا مشاكل لأني ما رفعت ولا قضية وكنت كل مرة أتحسبن بصلاتي لأني مظلومة وأنتم تدرون أني مظلومة”.

وأشارت الشعيبي إلى أنها تعرضت للأذى في عملها بسبب القضية، لكنها أكدت أن الأهم بالنسبة لها هو راحة البال.

وقالت: “اتظلمت في شغلي وفي شغلات كثيرة لكن الحمد لله وقفة أمي وزوجي وأخوي، الرزق على الله وأهم شيء راحة البال والقلب مرتاح وأنا أبتسم”.

وكانت الشعيبي قد اتهمت الفضالة برفع القضايا ضدها، مؤكدة أنها لم تبدأ الشجار ولم تقم بأذيتها.