شاهد سارة مهند تخرج من مباراة سوريا وسط حراسة مشددة وتثير الجدل

بعد انتهاء مباراة سوريا وكوريا الشمالية التي أقيمت في مدينة جدة، ظهرت مشهورة التيك توك سارة مهند وهي تغادر المدرجات وسط حراسة مشددة.

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ردت سارة مهند على تحية بعض معجبيها.

الجدير بالذكر أن المباراة التي فاز فيها المنتخب السوري بهدف مقابل لا شيء، أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، وذلك بسبب عدم حصول سوريا على موافقة أمنية من الاتحاد الآسيوي لاستقبال مبارياتها في هذه التصفيات.