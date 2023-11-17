"مانجا للإنتاج" تحصل على حقوق توزيع وترخيص مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "المحتال العظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وقعت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" اتفاقية مع شركة الإنتاج والاستديو الياباني العريق "برودكشن آي جي" وذلك لترخيص مسلسل الرسوم المتحركة "المحتال العظيم -Great Pretender".

وتشمل الشراكة إسناد الحقوق الكاملة للإنتاج والتسويق والتوزيع والترخيص للموسم الثالث من مسلسل الرسوم المتحركة "المحتال العظيم -Great Pretender" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك تتضمن الشراكة مجالات حقوق الفعاليات والمنتجات. ومن المخطط إطلاق مسلسل الرسوم المتحركة "المحتال العظيم -Great Pretender" في عام 2024.

وعلق الدكتور عصام بخاري الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج في بيان صحفي: "نشهد في مانجا للإنتاج توسعًا كبيرًا في مجال التوزيع والتراخيص، وهذا النجاح يعزى إلى ثقة شركائنا في جميع أنحاء العالم وإلى الجهود المميزة التي يقوم بها فريق العمل في سعيهم المتواصل للنجاح وتحقيق الريادة في المجال الإبداعي. شراكتنا مع "(برودكشن آي جي) ومن خلال (المحتال العظيم -Great Pretender) ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز نمو السوق المحلي والشرق الأوسط كونها تعد نقلة نوعية في عالم التراخيص في عالمنا العربي".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب السيد جورج وادا، الرئيس التنفيذي في شركة برودكشن آي جي، عن حماسه تجاه هذه الشراكة قائلاً: "مسلسل (المحتال العظيم -Great Pretender) هو عمل أنمي تتولى شركة برودكشن آي جي مسؤوليته بشكل كامل، وقد وكلنا حقوقه إلى شركة مانجا للإنتاج بشكل رسمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واثقون بأن شراكتنا مع مانجا للإنتاج ستجعل الجمهور في العالم العربي يستمتع عن قرب بمسلسل المحتال العظيم -Great Pretender ، وبغيره من أعمال الانمي القادمة".

وعلّق المهندس عبدالعزيز النغموش، مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في مانجا للإنتاج، قائلًا: "إن شراكتنا مع برودكشن آي جي في توزيع وترخيص مسلسل المحتال العظيم -Great Pretender تعتبر خطوة مهمة في استراتيجيتنا لتعزيز حضورنا في صناعة الرسوم المتحركة. نحن متحمسون لتقديم هذا المسلسل الشهير إلى الجماهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

يذكر أن مسلسل الرسوم المتحركة "Great Pretender" كان من إخراج السيد يرو كابوراجي ومن تأليف الكاتب ريوتا كوساوا. كما أطلقت أولى حلقاته في شهر يونيو من عام 2020 على منصة نتفليكس في اليابان تلاها الإطلاق على منصة نتفليكس حول العالم. وحصد أصداء إيجابية، إذ تم تقييمه في منصة IMDB بـ 7.9 و 8.2 في منصة .My Anime List