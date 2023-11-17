شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من كواليس مسلسل حديث الصباح والمساء بعد مرور 22 عامًا على عرضه لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة من كواليس مسلسل "حديث الصباح والمساء" بعد مرور 22 عامًا على إنتاجه، يظهر فيها والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وأبطال العمل عبلة كامل وسلوي خطاب وإبراهيم يسري وآخرين.



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وعلقت ناهد السباعي على الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلة: "احتفالًا بمرور 22 سنة علي حديث الصباح والمساء انتاج المبدعة العظيمة ناهد فريد شوقي، بحب قوي علاقة ماما واستاذة عبلة كامل وبحب قوي شغلهم مع بعض حديث الصباح والمساء وفيلم هستريا ومسلسل لن اعيش في جلباب ابي".

مسلسل "حديث الصباح والمساء" يتناول تاريخ مصر الاجتماعى والسياسى من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات وأصول هذه الشجرات الثلاث.

مسلسل "حديث الصباح والمساء" بطولة ليلى علوى، دلال عبد العزيز، عبلة كامل، أحمد خليل، أحمد زاهر، أميرة العايدى، سوسن بدر، توفيق عبد الحميد، أحمد رزق، جيهان راتب، منة شلبى، محمد نجاتى، محمود الجندى، محمد السبع، أحمد ماهر، خالد النبوى، نيللى كريم، سامى العدل، مها احمد، طارق لطفى، موناليزا، أحمد سعيد عبد الغنى، ريهام عبد الغفور، إبراهيم يسرى، سلوى خطاب، علا غانم، مجدى كامل.

كما شارك في بطولة المسلسل أيضًا أحمد الفيشاوى، حنان مطاوع، مروة عبد المنعم، ثريا إبراهيم، أحم صيام، مصطفى حشيش، صبرى عبد المنعم، سعيد طرابيك، فلك نور، شيماء عقيد، مجدى بدر، فتوح احمد، عواطف حلمى، ليلى جمال، ليلى نصر، نيفين محمد، أحمد جلال عبد القوى، علياء عساف، هادى خفاجة وقصة نجيب محفوظ وسيناريو وحوار محسن زايد وإخراج احمد صقر