شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يشارك فى المظاهرات الداعمة لفلسطين بإيطاليا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان عصام السقا في المظاهرات الداعمة لفلسطين أثناء تواجده في ميلانو بإيطاليا، ونشر فيديو للمظاهرات عبر حسابه على "فيسبوك"، كما نشر صورة أخرى له وهو يمسك بعلم فلسطين، معلقا عليها: "فلسطين حرة".



عصام السقا

وفي سياق يشارك "السقا" في مسلسل "العودة"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة، وهو من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، أحمد والي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومكون من 30 حلقة.

وكانت آخر أعمال عصام السقا مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" الذي من المقرر عرضه في رمضان الماضي، وهو من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.