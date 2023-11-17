شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عزت يكشف تفاصيل مشاركته فى مسلسل زينهم قبل عرضه الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان ياسر عزت في مسلسل زينهم من بطولة أحمد داود وكريم قاسم، والذي من المقرر عرضه يوم الأحد المقبل على قناة On فى تمام الساعة 8 مساء، بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية .

قال عزت لـ"الخليج 365": "سعيد بتجربتي في مسلسل زينهم، وأقدم دور "حفني" وهو عامل في المشرحة، يحاول أن يجلب النقود بكل الطرق ويقوم بعمل بعض المصالح من خلال عمله في المشرحة، فحفني هو شخص مراوغ، وأقدم الدور بشكل كوميدي بالرغم من كون الشخصية شريرة" .



ياسر عزت واحمد داود وكريم قاسم

يذكر أن الفنان ياسر عزت حصل علي أفضل ممثل بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة عن دوره في مسرحية " ستوكمان " من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح ، وكان العرض فكرته فلسفية بها الكثير من العمق فى الأفكار حول أحلام وطموحات وتطلعات الجنس البشرى، فهل يحقق الإنسان طموحه بطرق مشروعة أم يضر لطرق أخرى، وهو ما ينتج عنه صراع نفسي داخلي لدى كل إنسان يحمل طموحًا.

مسلسل زينهم بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، سلوى محمد على، كريم قاسم، يارا جبران، عماد رشاد، محمد أبو داوود، هناء الشوربجى، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، مأخوذ عن كتاب "أصدقائى الموتى شكرا"، للدكتور محمد جاب الله، وقام بالتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك في الكتابة محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات، وهو من إخراج يحيى إسماعيل.

وتدور أحداث العمل فى إطار تشويقى لايت حول "زينهم" الذى يعمل طبيبا شرعيا في المشرحة، واستعراض مواقفه مع جثث الموتى، مع إخفاء عمله عن عائلته، وذلك حسب ما جاء في البرومو التشويقي للعمل.