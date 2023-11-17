ممثل أميركي يدعم سباحاً مصرياً لتضامنه مع فلســ طين

ميرنا وليد - بيروت - دعم الممثل الأمريكي جيسي ويليامز السباح المصري عبد الرحمن سامح هريدي، بنشره مقطع فيديو له وهو يتضامن مع فلســ طين.

وكان نجم "Grey's Anatomy" جيسي ويليامز قد تضامن مع الشعب الفلســ طيني في أكثر من مرة وإدانته للجيش الإسرائيلي.

ونشر جيسي ويليامز ليلة أمس، المقطع الشهير لعبد الرحمن سامح هريدي وهو يتوج بالميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة باليونان في منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية.

ويعلق عبد الرحمن هريدي في الفيديو : "لا أعتقد أنني قادر على الاحتفال بهذا الإنجاز، فإن اخوتي يموتون في فلسطين وكنت أتلقى تهديدات بالقتل الأيام الماضية بسبب دعمي لهم وأهلي خائفون على سلامتي ويقلقون كلما تأخرت في الرد متسائلين إذا كنت نائمًا أم إذا قتلني أحدًا".

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