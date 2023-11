فريق سيلين ديون يطرح أغنية Think Twice من إحدى حفلاتها وستتوافر في المسرح-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فرق عمل المغنية الكندية العالمية الشهيرة سيلين ديون في طرح أغنيات من ألبومات سيلين القديمة والتي حققت نجاحاً كبيراً كي يبقوا فنها متواجداً دائماً وهي الغائبة عن الساحة بسبب مرضها الذي يمنعها من الغناء وهو

"متلازمة الشخص المتيبس" (Stiff Person Syndrome) التي أعلنت عن إصابتها به في ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو اضطراب عصبي نادر في المناعة الذاتية، يسبب -في الغالب- تصلب العضلات والتشنجات المؤلمة التي تأتي وتختفي ويمكن أن تتفاقم بمرور الوقت.



وقد أعلن اليوم فريق سيلين ديون نشر مقطع فيديو لأغنيتها الضاربة Think Twice من حفل أحيته عام 1993 على يوتيوب وكذلك جاء في منشور لهم :"للاحتفال بالذكرى الثلاثين لألبوم The Color of My Love، يمكنك الآن مشاهدة أداء سيلين للأغنية المنفردة رقم 1 "Think Twice"، التي تم تصويرها في سبتمبر 1993 في Le Théâtre Capitole في مدينة كيبيك. هذا الأداء المذهل!- فريق سيلين".