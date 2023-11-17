ميرنا وليد - بيروت - ينتظر جمهور الفنانة الإماراتية أحلام أغنيتها المنفردة التي وعدتهم بها وعنوانها "صوت الأنا" بفارغ الصبر.

وأحبت أحلام صب الزيت على النار معلنة عن قرب طرحها لكليب الأغنية فسرّبت لمتابعيها صورة من الكليب الموعود وقد بدت فيها بفستان ليلكي من الخلف في باحة قصر كبير وأرفقتها بتعليق :"مستحيل اصدق ان جمهوري حمل تسع شهور ولو تحلفون لي مستحيل اصددددق صبر كرواااااااا تورا تورا باي احببببببكم ‫صوت الأنا‬ قررررررررررررررريب

عطوا سداااااااح فرررررصه وهذي الصوره تصبيره شسوي احببببكم".

وكانت أحلام قدمت اغنية افتتاح تكريم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة الذي أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي

كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تشوق جمهورها بصورة من كليب أغنية "صوت الأنا" الذي تطرحه قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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