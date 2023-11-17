إسعاد يونس تستعد لتصوير مسلسل "تيتا زوزو" في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - تبدأ الممثلة المصرية إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" الأسبوع المقبل، ومسلسل "تيتا زوزو" من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج المخرجة المصرية شيرين عادل، ويشارك في بطولته مصطفى غريب ويتم التعاقد مع باقي الأبطال.



ومن ناحية أخرى، صورت الممثلة إسعاد يونس في الفترة الماضية أحدث أفلامها "عصابة عظيمة".

وقدمت إسعاد يونس دور سيدة أعمال "كفيفة" تدعى "عظيمة"، تواجه مشكلة أثناء تعاملها مع موظف بأحد البنوك، فتقرر التعاون مع عصابة للسطو على البنك وسرقة الأموال المودعة به.

وفيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، رنا رئيس، فرح الزاهد، وعنبة، ومن تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.