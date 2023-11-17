ماكيير المشاهير يكشف أسرارا عن فريد شوقي والمليجي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد عشوب، ماكيير المشاهير، العديد من الأسرار عن وحش الشاشة الراحل فريد شوقي والفنان محمود المليجي، وذلك خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة.

وقال محمد عشوب، أن الفنان الراحل محمود المليجي كان طيب القلب بينما كان فريد شوقي يخاف من الظلام.

وقال محمد عشوب خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج كلام ما بيننا، على قناة صدى البلد، إن محمود المليجي أطيب قلب في السينما، وكان ينهار لو رأى طفل يبكي، وفريد شوقي كان يخاف من الظلام.

وأضاف محمود المليجي كان يلاعب الحيوانات في الشارع وذو قلب رقيق ودموع قريبة، منوها: فريد شوقي هو الآخر كان يخاف من الصرصار والنور لو انطفأ يصرخ كالأطفال.

وبشأن أحمد زكي، تابع أشهر ماكيير في الوسط الفني: «عمل له مظهر الرئيس السادات والبيه البواب، وكان له هيبة وكاركتر يستحقه والشكل الذي يمكن أن يوصل رسالته للجمهور».

أكد الماكيير محمد عشوب، أن تربطه علاقة قوية بالفنان الراحل أحمد زكي، معقبًا: «هذا الفنان أخي وصديقي الذي لم تلده أمي، دا كان عشرة عمري، كل عمل اشتغله معه كان بأسلوب مختلف».

وأضاف عشوب، أن العمل مع الراحل أحمد زكي كان ممتع للغاية، وكل ممثل اشتغلت معه لابد أن أعطيه الشكل الذي يصل للجمهور.

وتابع: أحمد زكي تعاملت معه في أكثر من عمل، حيث كاركتر البيه البواب كان مختلف تماما، عن كاركتر أيام السادات، كما أن كاركتر فيلم الهروب كان مختلف تماما.

وأكمل: فوجئت باتصال هاتفي من شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد عرض فيلم السادات بطولة أحمد زكي والتي قالت لي: «روح ربنا يصلح ما بين يديك، لأنك جعلتني أعيش مع أخي نحو 3 ساعات وأنا اشاهد الفيلم بعد وفاته».