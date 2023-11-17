الليلة.. تركي آل الشيخ يعلن عن حفل لبوست مالون لأول مرة بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن حفل غنائي ضخم للمغني الأمريكي العالمي بوست مالون لأول مرة ضمن فعاليات "موسم الرياض" والمقرر إقامته مساء اليوم الجمعة.

ونشر "تركي" الملصق الدعائي للحفل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وعلق قائلا: "تابعوا حفل المغني العالمي بوست مالون اونلاين على موقع Webook وباقة تخيل في شاهد".

ويقام مساء اليوم الجمعة حفل "ليلة الدموع 2" والتي تضم نخبة من نجوم الغناء المصري والعربي وهم الفنان تامر عاشور، الفنان رامي صبري، الفنان رامي جمال، والفنان آدم.

وأقام تركي آل الشيخ حفلًا بعنوان "ليلة الدموع" لأول مرة بشهر أغسطس الماضي وضم عدد من أشهر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وهم الفنان تامر عاشور، الفنان هيثم شاكر، الفنان مسلم، الفنان طارق الشيخ، الفنان حمادة هلال، الفنان أحمد كامل بقيادة المايسترو هاني فرحات وحقق الحفل نجاحًا جماهيريًا ضخمًا.

وشهد "موسم الرياض" حفلًا غنائيًا مؤخرًا بعنوان "روائع بليغ حمدي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل بليغ حمدي وشارك بالحفل كلًا من النجمة أنغام، الفنانة أصالة، الفنان ماجد المهندس، الفنان صابر الرباعي، الفنانة نانسي عجرم والفنانة مي فاروق والتي كانت مفاجأة الحفل.

ويواصل "تركي" الترويج لموسم الرياض الذي يشهد العديد من الفعاليات الفنية والغنائية وسط كوكبة من أبرز النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي وتحقق هذه الحفلات نجاحًا و نسب حضور جماهيري ضخمة.

يذكر أن تركي آل الشيخ حريص على إقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.