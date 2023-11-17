بعد سنوات من إدمان الحشيش.. سنوب دوج يعلن إقلاعه عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف مغني الراب الأمريكي، سنوب دوج إقلاعه عن التدخين بعد سنوات من تعاطيه العديد من أنواع التبغ المختلفة وحتى نبات القنب الذي كان يدخنه بشراهة خلال السنوات الماضية وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "سنوب دوج" رسالة تضمنت قراره بالإقلاع عن التدخين قائلا: "بعد تفكير ومحادثات مع عائلتي، قررت أن أقلع عن التدخين، من فضلكم احترموا خصوصيتي في هذا التوقيت".

ولاقى قرار "سنوب دوج" إعجاب وإشادة العديد من متابعيه قائلين: "كل الدعم والاحترام، نهاية حقبة، اقلاع سنوب دوج عن التدخين مثل ترك فين ديزل لعائلته، هل تم اختراق حسابك؟".

ويعد مغني الراب، سنوب دوج من أشهر مغنيين الراب الأمريكيين الذي اشتهروا منذ بداية مسيرتهم الغنائية بتدخين نبات القنب وكان دائمًا ما يتباهى بهذا الموضوع وكان يظهر وهو يدخن دائمًا بالعديد من اللقاءات والحوارات التليفزيونية، كما ظهر وهو يدخن مع العديد من النجوم العالميين منهم الملاكم العالمي مايك تايسون والذي جعله يدخن الماريجوانا على الهواء في سابقة هي الأولى على التليفزيون الأمريكي.

سنوب دوج واسمه الحقيقي "كالفن كوردوزار" ولد عام 1971 وكان مدمن وتاجر في المخدرات في فترة المراهقة وتم القبض عليه أكثر من مرة، اشتهر "سنوب دوج" بغناء الهيب هوب والراب إلى جانب التمثيل ويعود فضل شهرته للمنتج والمغني الشهير "دكتور دري" الذي تعاونه مع بالعديد من الألبومات الغنائية والتي ساهمت في انتشارهما بشكل كبير.