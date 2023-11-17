مها أحمد تكشف سبب تواجدها على "تيك توك": "مبنشتغلش وأنا حرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة مها أحمد عن سر تواجدها بكثرة مؤخرًا على تطبيق "تيك توك" وظهورها بالعديد من اللايفات والتحديات وهو ما أثار جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت "مها" خلال أحد اللايفات أن السبب وراء تواجدها على المنصة الشهيرة بعد سؤالها من قبل متابعيها وعلقت قائلة: "بنطلع على تيك توك لأننا مبنشتغلش، في الوسط مش شغالين فلقينا لينا مجال على السوشيال ميديا، أنا بقبل الهدايا في المسرح وبقبلها في اللايف، أنا حرة ومحدش له حاجه عندي".

وأثارت تصريحات الفنانة مها أحمد انتقادات واسعة وانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض قائلين: "إنما الأعمال بالنيات، اللهم أني أسألك أن يرزقك من فضله ومن رحمته، كلكم سبتو التمثيل وبقيتو تطلعو لايفات تيك توك".

ومن أبرز الفنانين الذين يتواجدون على "تيك توك" وتحدياته مؤخرًا هو الفنان فادي خفاجة والذي ظهر في لايف على التطبيق منهارًا بسبب قلة مشاركته في الأعمال الفنية وعلق قائلا: "مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء".

وكان فادي خفاجة، أعرب في وقت سابق عام 2022 عن استيائه من عدم عرض أعمال فنية عليه، ليشارك فيها، وكتب "خفاجة" وقتها على حسابه بموقع "فيس بوك": "طيب إيه يا مخرجين ومنتجين مصر لو العبد لله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول، ممكن أتحدي أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي، والله العظيم لو قالولي بطلها لأبطلها، مشكلتي اني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل و مطرح ما ترسي ندقلها".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة مها أحمد كانت بمسلسل "بيت الشدة" والذي تم عرضه عام 2022.