شكرا لقرائتكم خبر عن كارين جيلان وهيو بونفيل يقومان ببطولة فيلم درامى جديد تأليف ستيفن موفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة كارين جيلان إلى جانب الفنان هيو بونفيل، في بطولة فيلم درامي جديد حول ثقافة الإلغاء، كتابة المؤلف ستيفن موفات، حسب تقارير مجلة Variety.

ويجسد هيو بونفيل خلال الأحداث دور مذيع أخبار في منتصف العمر ويحظى باحترام واسع يدعى "دوغلاس بيلوز"، بينما تجسد كارين جيلان دور مادلين، وبعد حياته المستقرة مع زوجته تنقلب حياته رأسا على عقب، وتطلق عاصفة رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي ضده، فهل تدافع عنه مادلين التي تعمل مذيعة بارعة في مجال التكنولوجيا أم تتخلى عنه؟

وعن هذا العمل، قالت كارين جيلان "إن تعذيب رجل، ناهيك عن رجل يدعى دوغلاس، لأربع حلقات - مسلح بكتابة ستيفن موفات - هو امتياز عظيم سأستمتع به في كل دقيقة ".

بينما قال بونفيل: "العمل مرة أخرى مع مخرج مثل بن، على نص ستيفن الذكي للغاية، مع مجموعة من هذا العيار، أمر شاق بقدر ما هو مثير".

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا بجوار كارين جيلان و هيو بونفيل كل من: بين مايلز، أليكس كينجستون، نيكولاس جورج محمد، سيمون راسل بيل، والعمل من إخراج بن بالمر.