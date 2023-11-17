شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المهرجان المسرحى بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان الحرية المسرحي دورته التاسعة دورة فنان الشعب سيد درويش، برئاسة الفنان والمخرج محمد مرسي، فعالياته التي استمرت لمدة 9 أيام، يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر، علي مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقد شارك بالدورة التاسعة للمهرجان 14 عرضًا مسرحيًا، وهم عرض "الأطلال والخرائب تتهيأ للنوم"، وعرض "مسافر ليل"، وعرض "أحفاد دافينشي"، وعرض "إنني أب مثالي"، وعرض "المسرحية الأخيرة"، وعرض "الطريقة المضمونة للتخلص من البقع"، وعرض "الطوق"، وعرض "لعبة الأيام"، وعرض "راشمون"، وعرض "ال كرامازوف"، وعرض "الطائر الأزرق"، وعرض "محجوز"، وعرض "لعبة القلب الأسود"، وعرض "حداد قمري".

يذكر أن المهرجان ينظم بتمويل من صندوق التنمية الثقافية؛ كما يعتمد تنظيم المهرجان على موظفي مركز الحرية للإبداع، وتحت إدارة الدكتورة ايناس دياب مدير المركز والمخرج المسرحي محمد مرسي ابراهيم رئيس المهرجان ومدير فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة سميرة عبدالعزيز، ويديره الفنان محمد شحاتة.